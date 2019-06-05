Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета

Обитатели «китовой тюрьмы» в Приморье будут выпущены в дикую природу до конца лета. Об этом в среду, 5 июня, заявили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Там уже проконсультировались по поводу адаптации млекопитающих с Мишелем Кусто. Океанолог уверяет — навыки обитания в естественной среде у касаток и белух сохранились, и они вполне способны добывать себе пищу самостоятельно.

Тем временем возбуждать уголовное дело по факту исчезновения косатки из бухты Средняя следователи отказались. Проверка показала — животное покинуло вольер самостоятельно, через дыру в сетке.

Ранее отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму».