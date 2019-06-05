ВЦИОМ: Врио губернатора Астраханской области мог бы победить на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, ушедший в отставку, имел большие шансы победить на предстоящих выборах.

По данным главы Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федосова, у Морозова был хороший рейтинг.

Как рассказал ТАСС Федосов, специалисты центра несколько раз исследовали предвыборную ситуацию в регионе. Согласно их отчетам, больше 60% избирателей, которые собираются принять участие в предстоящих выборах, готовы были проголосовать за Морозова. То есть, полагает глава ВЦИОМ, если бы выборы проходили в грядущее воскресение, Морозов мог бы победить в первом туре. Федосов отметил, что, судя по отзывам жителей региона, врио главы Астраханской области, сумевший создать имидж сильного руководителя, мог бы стать для избирателей «губернатором надежд».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.