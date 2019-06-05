В Астраханской области сменился временный губернатор

Президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на этот пост Игоря Бабушкина.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе главы государства от 5 июня.

Бабушкин будет исполнять обязанности врио главы администрации Астраханской области до вступления в должность избранного губернатора региона по итогам осенних выборов.

Сергей Морозов был назначен на пост временного губернатора Астраханской области в сентябре 2018 года. До этого он работал замруководителя Федеральной Таможенной службы и помощником министра обороны. Морозов пришел в регион с рейтингом в 20%, после, согласно опросам населения, эта цифра увеличилась до 58%. Теперь он продолжит работу в одной из спецслужб.

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