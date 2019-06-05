Контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе

Участники трехсторонней минской контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о выработке нового соглашения о прекращении огня для его подписания на следующей встрече 19 июня. Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам соответствующих переговоров, прошедших впервые после вступления в должность президента Незалежной Владимира Зеленского.
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Грызлов подчеркнул, что у Зеленского есть все возможности, чтобы снизить накал напряженности в Донбассе, но пока они не реализуются. По его мнению, доказательством позитивных перемен в позиции Украины должны стать реальные шаги.
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Полпред РФ добавил, что «
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе.