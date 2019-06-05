Контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе

Участники трехсторонней минской контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о выработке нового соглашения о прекращении огня для его подписания на следующей встрече 19 июня. Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам соответствующих переговоров, прошедших впервые после вступления в должность президента Незалежной Владимира Зеленского.

« При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия », — сообщил он.

Грызлов подчеркнул, что у Зеленского есть все возможности, чтобы снизить накал напряженности в Донбассе, но пока они не реализуются. По его мнению, доказательством позитивных перемен в позиции Украины должны стать реальные шаги.

« Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск, в том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы », — отметил он.

Полпред РФ добавил, что « принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе.