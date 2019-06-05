Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

Президент Украины обвинил руководство России в обострении конфликта в Донбассе.

Владимир Зеленский, комментируя заявление украинских силовиков об обстреле их позиций на юго-востоке страны, обратился к властям РФ, завив, что «обострение конфликта не лучший фон для возобновления переговоров».

Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в Twitter.

Twitter @ZelenskyyUa

По данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), за минувшие сутки в результате обстрелов трое военных погибли и трое получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как новоиспеченный верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, занявший этот пост после вступления в должность президента, посетил позиции украинских военных в зоне конфликта на юго-востоке страны.