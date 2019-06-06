Зеленский заявил о «российской агрессии» на встрече в Брюсселе

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Новый президент Украины продолжил дискурс своего предшественника.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

На Украине вновь заговорили о санкциях. Владимир Зеленский призывает Запад усилить давление на Россию. Об этом он заявил на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском. По словам Зеленского дружба Незалежной и ЕС — это «смерть российского имперского проекта».

«Среди моих ключевых и приоритетных задач — это противодействие российской агрессии и консолидация международного сообщества в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины», — заявил Зеленский.

Зеленский также обвинил Москву в обострении ситуации в Донбассе, но не стал подкреплять свои слова доказательствами. Зато в российском МИДе привели печальную статистику. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой ситуация на юго-востоке страны с приходом новой власти на Украине ухудшилась. Количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось вдвое.

«Вопиющим событием стал обстрел ранним утром 4 июня мотопехотной бригадой ВСУ мечети Халь-Джами в Куйбышевском районе Донецка. Мы надеемся, что те предвыборные обещания, которые давались украинскому народу нынешним руководством, а именно: любой ценой остановить насилие любой ценой, — новые киевские власти все-таки будут выполнять», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что каждое нарушение Минских договоренностей со стороны Киева будет тщательно расследовано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе.

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