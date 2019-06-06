Российские ученые разработали экспресс-тест качества бензина

Водители теперь смогут прямо на автозаправке определить качество бензина и на месте решить, стоит ли таким топливом заправлять свой автомобиль. Российские ученые разработали два экспресс-теста. Полоски из картона с чудо-покрытием — Достаточно капли из заправочного пистолета, и получаем результат.

Один экспресс-тест определяет превышение допустимой концентрации железа и свинца в бензине. Если такие вещества есть, то полоска окрасится в желто-зеленый или темно-зеленый цвета. Другой показывает завышенную норму серы и азотосодержащих соединений. В этом случае полоска приобретет бледно-желтый или розовый окрас.

Увеличенная доза всех этих компонентов вредит не только работе двигателя, но и здоровью человека. Свинец крайне опасен: он выделяется вместе с выхлопными газами и накапливается в организме быстрее, чем выводится.

Стоит учесть, что некачественный бензин в основном встречается на несетевых маленьких заправках. Вот, как это объясняют эксперты.

«Если возникает несоответствие в цене между биржевыми торгами и розничными, а они одинаковые — то это невозможно. Будут либо не доливать, либо разбавлять и торговать некачественным топливом», — поясняет руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В Роскачестве планируют масштабную проверку бензина по всей стране. Начали со Ставропольского края. Выяснилось, что каждая десятая АЗС — жульничает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензин.