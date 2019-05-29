ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова от слов о росте цен на бензин, сообщает ТАСС. Ранее Баженов заявлял, что за лето 2019 года цены на топливо могут вырасти на 10-13%.

В сообщении ФАС указано, что Баженову вынесено предостережение в связи с его заявлением, которое может повлечь нарушение антимонопольного законодательства. Закон «О защите конкуренции» предостерегает заинтересованных лиц от таких высказываний, которые могут привести к «координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов».

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что цены на бензин в России действительно имеют тенденцию расти.

«Насколько именно он (скачок — Прим. ред.) будет большим очень сложно предсказать, потому что цены на энергоносители активно меняются. Но то, что цены на бензин в нашей стране имеют тенденцию к увеличению — это, к сожалению, точно и однозначно», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тревогу о росте цен на бензин в правительстве назвали преждевременной.