Жителей Приморья взбудоражило появление необычного гостя в местной реке. Пользователи опубликовали видео, в котором посреди водоема плавает крокодил. Рептилию случайно заметил местный рыбак. Но такого улова он точно не ожидал.

«Прошли хорошие времена, купаться нельзя у нас. Цыпа-цыпа», — комментирует появление «гостя» рыболов.

Пользователи сети теперь гадают, откуда появился экзотический гость. Некоторые предположили, что крокодила держат в частных владениях, а в реку выпускают на прогулку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители деревни Черемшаны в Приморском крае засняли медведя, повисшего на дереве прямо на территории двора.