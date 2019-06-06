Министр лесного комплекса Иркутской области задержан в Москве

Член правительства Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве. Задержание чиновника, возглавлявшего лесной комплекс в регионе, произошло в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом в четверг, 6 июня, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Согласно имеющейся информации, чиновник подозревается в превышении служебных полномочий. Шеверду задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной вырубки леса в государственно природном заказнике «Тулоконь» Казачинско-Ленского района области.

По данным следствия, Сергей Шеверда согласовал проведение сплошной рубки на площади в 120 гектаров, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере не менее 748 миллионов рублей.

В рамках расследования дела уже были задержаны несколько крупных чиновников региона, работавших в лесной сфере региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин призвал навести порядок в лесной отрасли страны.