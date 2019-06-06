Опрос: 87% россиян недовольны качеством дорог в стране

, 11:20 Эфирная новость 40

Члены Общероссийского Народного Фронта уверены, что их исследование поможет следить за выполнением нацпроекта о качественных дорогах.

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Фото, видео: Известия/ Павел Кассин, Пятый канал

По данным Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) 87% водителей недовольны качеством дорог. Асфальт на некоторых трассах сплошь в трещинах и ямах, из-за которых многим водителям приходится раз в год ремонтировать машину.

Уборка дорог и улиц тоже оставляет желать лучшего. Почти половина респондентов отметила низкое качество разметки. Также россияне пожаловались на нехватку освещения. В ОНФ заявили, что данные опроса помогут контролировать исполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о медиафоруме ОНФ.

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