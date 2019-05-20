О чем журналисты рассказали Путину на медиафоруме ОНФ? Репортаж

Традиционный медиафорум Общероссийского народного фронта, который прошел в четверг, 16 мая, в Сочи, стал одним из главных событий недели. Владимир Путин общался с региональными журналистами в новом формате. Наши коллеги рассказывали президенту о проблемах на местах. А российский лидер в режиме онлайн требовал разобраться и навести порядок.

Путин увидел репортажи из российских городов, где в первую очередь рассказывали о реализации национальных проектов. Ну, как о реализации? Скорее о том, как чиновники в городах и селах, реализуя нацпроекты, получили еще одну возможность для коррупции, воровства и халатности. Обманутые сироты, разрушенные памятники, криминальная вырубка леса, детские площадки-невидимки — это только малая часть большого двухчасового разговора.

Почему нельзя решать элементарные проблемы без вмешательства президента? Почему нужны эти постоянные кнуты или окрики? Дмитрий Зименкин — о вопросах, которые волнуют людей на местах, а значит волнуют и всю страну.

Изначально медиафорум должен был пройти в Петербурге. Но из-за рабочего графика президента пришлось скорректировать планы и провести его в Сочи. И нужно сказать, что Южная столица, с ее-то плюс 30 в тени, вполне соответствовала тому градусу вопросов и тем, что звучали на встрече с Владимиром Путиным.

Как только президент появился в зале, он тут же поблагодарил активистов Общероссийского народного фронта и журналистов. Ведь сам форум, отметил он, имеет одну простую, но важную миссию.

«Приносить пользу тому делу, которому мы все вместе с вами служим. А самая главная задача — улучшение жизни людей».

Видимо, об этой задаче совсем позабыли чиновники Пермского края. Семь месяцев в коммунальном плену многоэтажки находились ветераны Великой Отечественной войны. В их доме не работал лифт, и они просто не могли спуститься вниз.

Анжелика Пальцева, журналист: «Они очень плохо ходят, им обоим за 90. Это супружеская пара, они ходят на ходунках, и без лифта они вообще не могли выйти из квартиры».

«Я жил без лифта почти до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие, что еще говорить», — ответил Владимир Путин.

Фирма, выиграв подряд на капремонт, задержалась с запуском лифтов более чем на полгода. И была оштрафована.

Благодаря журналистам проблему решили. Чиновники отчитались, нашли крайних, прикрыв свое бездействие, но ветеранам войны, которые страдали семь месяцев, от этого не легче. Да и гарантии, что подобное не повторится, никто не дал.

Треть репортажей конкурса касались нацпроекта «Жилье и городская среда». Сюжет о фантомной детской площадке в Рязани Владимира Путина привел в недоумение. Фокус от местных чиновников: как говорится, следите за руками. ОНФ обнаружил несоответствие еще год назад.

«Акт выполненных работ на установку игрового и спортивного оборудования был подписан с подрядчиком 22 июня. Спустя неделю исполнитель получил заработанные деньги».

Но оборудование не установили, как сказали чиновники, по причине плохих погодных условий. Прошел год, но условия не изменились. Тот же пустырь.

«Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает. Какая наглость!» — отметил президент.

После реакции Путина местные чиновники тотчас выехали на место. Выяснилось, что спортивно-игровой комплекс разделили на три части и установили в каких-то других местах парка. В каких? Да, они и сами не сразу смогли найти. Треть площадки, да еще и не на своем месте. Явное нарушение контракта. И оправдания властей звучат нелепо.

Виталий Исаев, директор МУП «Лесопарк»: «Мною как директором учреждения было принято решение, что вот этой вот площадки, по нашим наблюдениям, в принципе достаточно для жителей».

«Этот случай, конечно, удивительный. Я надеюсь, нас слышит Александр Иваныч Бастрыкин, и шанса проявить свои профессиональные качества не упустит», — сказал Путин.

Следователи отреагировали немедленно и уже выясняют, как расходовались бюджетные средства и кто за это ответит. В Иркутской области, в Тайшете ситуация похожая, но уже касается детей-сирот. Там тоже возвели объекты лишь формально, для галочки, но жить в таких домах невозможно. Стены просто рушатся, а чиновники будто не замечают.

Евгений Терновой, начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области: «Сам дом, он признан для проживания пригодным, но есть, так скажем, недоделки».

Ничего себе недоделки! Квартиры уже наводнили насекомые, а в соседнем подъезде разлилось озеро нечистот. Сироты разводят руками.

Олеся Дубровина, жительница злополучного дома: «Сказали, что жилье наше пригодно для жилья, никаких угроз для жизни нет. Производили проверки, сказали все, живите, все нормально у вас. Ну, опасностей очень много».

Управляющая компания просто сбежала, и дом не обслуживается. По словам регионального министра, это все из-за бездействия муниципальных властей, с которым областные власти борются-борются да побороть не могут. Или не хотят.

Владимир Путин: «Видимо, нам нужно создавать какую-то отдельную программу. Все это находится сейчас на уровне субъектов Федерации, но, как видим, должным образом там не работает. Данный конкретный случай — тоже, наверняка, криминальный, мы с ним поразбираемся».

То же самое с сиротским кварталом в Шелехове. Выделены огромные деньги, но квартиры получили единицы. Зато у губернатора Иркутской области Левченко очень красивый дом, на зависть сиротам. А о вилле первого зама губернатора Чернышова им и мечтать не приходится. Близ итальянского курорта Римини: солнце, море и никаких тебе сирот.

Но это еще не все. Заинтересовался президент и проблемой, о которой неоднократно рассказывал МИЦ «Известия». Речь идет о вырубке заповедных лесов в Иркутской области, на которую окружение губернатора закрывало глаза. 116 гектаров отборного леса на сумму 880 миллионов рублей пропали из заказника «Туколонь». Вырубку вели под видом санитарной. Министр лесного комплекса области Сергей Шеверда стал фигурантом уголовного дела. И наивно полагать, что губернатор Иркутской области не в курсе всех этих коррупционных схем. Ведь это он подписывал приказ о назначении Шеверды министром.

Этой темой уже давно занимаются и местные журналисты. Яна Попова писала о черных лесорубах неоднократно.

Яна Попова, журналист: «У нас здесь тайга, восточная Сибирь. Очень много деревьев. Естественно, тут процветает криминальный бизнес у черных лесорубов, поэтому вот так вот активно горят леса».

Владимир Путин: «Действительно, самый простой способ покрыть воровство леса — это поджечь отдельные участки. Поэтому это требует тщательного профессионального расследования. Оно будет проведено».

О наведении порядка в лесной отрасли президент говорил еще в прошлом месяце перед депутатами парламента. Как раз сейчас они работают над поправками в закон. При этом Владимир Путин в который раз призвал чиновников быстрее реагировать на обозначенные журналистами проблемы и образно сравнил эту реакцию с рефлексами собаки Павлова.

«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы. Мясо вижу — слюна выделяется у собаки. Поэтому и здесь тоже. Посмотрел руководитель определенный сюжет или прочитал статью — реакция должна быть мгновенной».

Конечно, критику никто не любит. А вот ценят ее только очень умные люди, уточнил Путин.

«Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие-то вскрыть».

Вскрывать ошибки дело не только журналистов, но и всех, кто считает себя гражданином страны. Дело чиновников вести работу над ошибками, пусть с виду и не самыми крупными, и в идеале их не повторять. Ведь спрос с них особый, заметил президент. И пусть мир не идеален, но без стремления к совершенству и справедливости, он просто не имеет будущего.