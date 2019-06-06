В столице экстренно госпитализирован народный артист России Александр Панкратов-Черный. Сообщается, что актер находится в очень тяжелом состоянии. Информация о состоянии Панкратова-Черного уточняется.
В Москве экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
Народный артист России находится в тяжелом состоянии.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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