Подробности госпитализации актера Александра Панкратова-Черного

Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 6 июня. По информации 5-tv.ru, ему стало плохо на детской площадке на Фрунзенской набережной, ему вызвали скорую, после чего забрали в первую городскую больницу. Сообщается, что у артиста резко упало давление до критического минимума, сейчас он находится в реанимации. За его жизнь борются медики. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в тяжелом состоянии находится и Бари Алибасов, который выпил средство для прочистки сантехники, перепутав его с соком.