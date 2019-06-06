Отставки Климкина, Полторака и Грицака провалились в Раде

Депутаты Верховной рады не смогли одобрить отставки министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака, передает RT.

В украинском парламенте находились два постановления об увольнении главы МИД — одно подали парламентарии, второе президент Украины Владимир Зеленский. Первое поддержали 141 нардепов, второе — 137. Необходимый минимум для одобрения — 226 голосов.

Отставку Полторака подержали 67 депутатов, Грицака — 78.

Ранее освободить от должностей глав МИД, Минобороны и СБУ предложил президент Украины Владимир Зеленский. Все трое также написали прошения об увольнении.