Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.

Соответствующее представление внесено в украинский парламент в четверг, 30 мая, и опубликовано на сайте администрации главы государства. Министры и глава СБУ написали заявления об отставке после инаугурации президента Украины.

В пресс-службе Владимира Зеленского также сообщили о подготовке документов для отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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