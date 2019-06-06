Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице

Михаил Горбачев в комментарии РИА Новости заявил, что уже давно находится в больнице и пишет книгу. Он признал, что был госпитализирован из-за обострения хронических заболеваний.

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело».

Тем не менее Горбачев отметил, что свет в конце тоннеля пока не видел. 2 марта этого года последнему главе Советского Союза исполнилось 88 лет.

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По неподтвержденным данным, в последнее время Михаил Горбачев живет в Германии. Последняя его книга вышла в 2017-м, она называлась «Остаюсь оптимистом».

Ранее Михаил Горбачев дал оценку выходу США из ДРСМД.