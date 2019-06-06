Лечащий врач Бари Алибасова: Родственники в шоковом состоянии

Состояние Бари Алибасова прокомментировала его лечащий врач Мирият Мухина. Она рассказала журналистам, что родственники продюсера до сих пор не могут прийти в себя. Мухина уже более десяти лет следит за здоровьем Бари Каримовича. Она отмечает, что для своего возраста состояние у артиста очень неплохое.

«Его биологический возраст не соответствует паспортному, поэтому я уверена, что эту ситуацию он пройдет без осложнений».

Сейчас Бари Алибасов не может самостоятельно питаться, но примерно через три недели язвы заживут и ему станет легче.

Мирият Мухина категорически отвергла слухи о том, что вчера у Бари Алибасова была диагностирована клиническая смерть. По ее словам, не было даже предвестников такого состояния.

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Также возле НИИ имени Склифосовского сейчас находится экс-солист «На-На» Владимир Левкин. Он отметил, что сам пока не разговаривал с наставником, поскольку заходить к нему в палату могут только несколько самых близких человек. Бари Каримовича, когда он будет готов общаться с друзьями, ждет множество подарков — как от коллег, так и от многочисленных поклонников со всего света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о содержании нового завещания Бари Алибасова, которое он составил после отравления. По предварительной версии, 4 июня продюсер перепутал бутылку сока с жидкостью для очистки труб.