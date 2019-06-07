Не в Петербург, а в Иркутск из Москвы отправился 6 июня в наручниках, министр лесного хозяйства Приангарья. Сергея Шеверду задержали по уголовному делу о масштабной вырубке леса. Под благовидным предлогом оздоровления, в природном заказнике «Туколонь» вырубили и вывезли древесины особо ценных сортов почти на миллиард рублей, оставив пни и больные деревья. О деле, где есть 100 гектаров доказательств смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на полях ПМЭФ-2019 рассказал о борьбе государства с незаконной вырубкой леса.