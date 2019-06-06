«Дальше так нельзя»: Кобылкин о задержании иркутского министра лесного комплекса

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на полях ПМЭФ-2019 прокомментировал задержание иркутского министра лесного комплекса Сергея Шеверды в московском аэропорту «Шереметьево».

По его словам, Иркутская область давно вызывала вопросы, связанные с незаконной добычей лесных ресурсов.

«С черными лесорубами нужно бороться. Эта работа будет продолжена, я абсолютно в этом убежден. У нас здесь общие интересы, мы понимаем, что дальше так нельзя», — заявил Кобылкин.

Министр добавил, что за год работы на посту были приняты меры на разных уровнях, чтобы минимизировать незаконную вырубку, однако эффект нельзя назвать масштабным.

«То, что сейчас происходит, я считаю, что это нормальная системная работа государства», — отметил Дмитрий Николаевич.

Кобылкин подчеркнул, что несмотря на огромные территории лесных хозяйств в России, все они разделены между ответственными лицами.

«Просто кто-то работает на пятерку, а кто –то работает хуже. Вот и все. Ничего тут сложного нет», — пояснил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.