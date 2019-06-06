«Дальше так нельзя»: Кобылкин о задержании иркутского министра лесного комплекса

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на полях ПМЭФ-2019 прокомментировал задержание иркутского министра лесного комплекса Сергея Шеверды в московском аэропорту «Шереметьево».
По его словам, Иркутская область давно вызывала вопросы, связанные с незаконной добычей лесных ресурсов.
Министр добавил, что за год работы на посту были приняты меры на разных уровнях, чтобы минимизировать незаконную вырубку, однако эффект нельзя назвать масштабным.
Кобылкин подчеркнул, что несмотря на огромные территории лесных хозяйств в России, все они разделены между ответственными лицами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.