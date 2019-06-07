Гороскоп на 7 июня: Девы, вас ждет любовный успех!

Повторяйте за мной: перемены — к лучшему. Они — мост между вашим нынешним состоянием и лучшей жизнью. Рыбы, ловите ветра перемен даже если перевоплощения кажутся сложным делом в начале пути. Близнецы, не забрасывайте то, над чем трудитесь — по крайней мере сейчас. Просто сделайте шаг назад. Посмотрите на все издалека. Это поможет вам увидеть начало пути, из которого вы отправились к нынешнему моменту. Тельцы, вы не думаете, что ваши собственные запреты сдерживают вас? Идите своим путем, но будьте осторожны.

Овен — гороскоп на сегодня, 7 июня

Подумайте насчет новых способов заработать денег. Вкладывайтесь в идеи, которые смогут сделать из вас второго Билла Гейтса. Помните: идея — это всего лишь идея, пока вы не вольете в нее деньги и усилия. Возьмите на вооружение ориентир на активность, которая всегда помогала вам. В комбинации с удачей, которая вам сопутствует, откроется не одна дверь. Космический совет: делайте дела, а не размышляйте.

Телец — гороскоп на сегодня, 7 июня

Ограничения или возможности? Что управляет вами, Тельцы? Все вас сдерживающее лишь только внутри. Боритесь с собственными страхами и ограничениями, боритесь с самообманом. Ваша задача на сегодня: разломайте клетку тюрьмы в своей голове и бегите вперед по направлению к реализации собственного потенциала.

Космический совет: не заморачивайтесь своими комплексами.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 7 июня

Не забрасывайте дела, которыми занимаетесь — по крайней мере сейчас. Отойдите на шаг назад. Посмотрите на свои дела в перспективе. Это поможет вам увидеть то начало, из которого вы пришли в нынешнюю точку. Иным из вас нужно бежать от тех мест, где вас постигло разочарование. Отправьтесь в волшебное путешествие по волнам духовных приключений. Внутренняя богиня покажет и расскажет вам тайны, прежде неведомые.

Космический совет: уходите от разочарований.

Рак — гороскоп на сегодня, 7 июня

Что вы думаете об искусстве и музыке? Что насчет внутренней Аллы Пугачевой, которая уже идет за «Золотым граммофоном»? Пусть в вас расцветает тяга к искусству, Раки. Уделите время креативным стремлениям, которые развивают вашу личность. Кое-кто из вас проснется на утро новым человеком. Если это вызывает улыбку на вашем лице, то немедленно садитесь за мольберт.

Космический совет: занимайтесь искусством.

Лев — гороскоп на сегодня, 7 июня

Нет смысла идти против ветра, Львы. Всему свое время. У Вселенной на вас планы. Вам просто нужно довериться ей. На чем вам стоит сосредоточиться в данный момент: отработать детали вашего жизненного плана. Есть очень неплохие шансы на то, что самокопание приведет вас к отличному результату.

Космический совет: не боритесь с судьбой.

Дева — гороскоп на сегодня, 7 июня

Ах эти перепады настроения. Завязывайте с вечеринкой для неудачников, Девы, и врывайтесь на танцпол. Все идет по плану, хотя внутренние страхи говорят о другом. Если на любовном фронте застой, просто поверьте, что все станет лучше. Вселенная благословляет вашу любовь. Вы ведь готовы к долгосрочным отношениям? Космический совет: отправляйтесь в романтическое путешествие.

Весы — гороскоп сегодня, 7 июня

Дорогие Весы, ваша любовь к роскоши добавляет проблем? Просто напоминаем: вы тот тип человека, который может взорвать вечеринку, придя даже в картофельном мешке на голое тело. Так что подумайте лишний раз, прежде чем потратить всю зарплату на сумочку или платье. Вместо этого займитесь рукоделием и шитьем. Настройтесь на внутреннюю волну и сияйте.

Космический совет: не разбрасывайтесь деньгами.

Скорпион — гороскоп сегодня, 7 июня

«Любить — значит принимать и в то же время противостоять многим концам и многим началам — все в одних и тех же отношениях», — говаривала персонажа «Бегущей с волками». Скорпионы, от вас, как от мудрых людей ожидают излечения ран. Но прежде чем отдать себя на растерзание другим людям, уделите время себе.

Космический совет: работайте над отношениями.

Стрелец — гороскоп сегодня, 7 июня

Время размышлений кончено, Стрельцы. Вы прекрасно осознаете, какие действия вам на пользу, а какие — нет. Что нужно сейчас? Двигаться вперед! Просто делайте, что должны. Доселе невиданные двери откроются вам. Действия в подходящие моменты помогут вам поднять свою карьеру на новый уровень.

Космический совет: займитесь уже наконец делами.

Козерог — гороскоп сегодня, 7 июня

Райан Гослинг сказал: «Лучшая любовь — та, которая пробуждает душу и заставляет нас стремиться к большему, зажигает огонь в наших сердцах и приносит мир в наши умы, и это то, что вы дали мне». Козероги, в ваших руках блаженство всего мира. Ухаживайте за своим садом. Романтик внутри вас пробудится в ближайшие часы. Соедините слово и дело и все будет отлично.

Космический совет: посвятите время любимым.

Водолей — гороскоп сегодня, 7 июня

Вы уже представляли себе окончательную картину мысленным взором. Все сводится к принятию необходимых действий. Обращайте внимание на синхронность и случайные встречи. Вселенная настраивает вас на такие возможности, которые выведут вас на следующий уровень. Помните, магия лежит вне зоны комфорта. Так что продолжайте раздвигать границы, пока это не иллюзия.

Космический совет: приготовьтесь к серьезной активности.

Рыбы — гороскоп сегодня, 7 июня

Повторяйте за мной: перемены — это хорошо. Это мост между тем, где вы сейчас находитесь, и вашей лучшей жизнью. Рыбы, скажите: «Добро пожаловать», ветрам перемен, даже если переход поначалу кажется непростым. Некоторые из вас могут быть в самом разгаре резкого движения. Помните, что совершенно нормально уходить от человека или ситуации, которая ломает вам настроение.

Космический совет: не бойтесь перемен.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.