Военный эксперт: Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США

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По мнению Брия Кнутова, обновленные российские ракетоносцы-бомбардировщики стоит разместить в Крыму, поскольку в Черное море регулярно заходят американские корабли.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, YouTube / Юрий Котенок

Модернизированный российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М может стать неприятным сюрпризом для американского флота в акватории Черного моря. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя возможности самолета, который проходит сейчас летные испытания.

По словам Кнутова, благодаря программе Минобороны России по совершенствованию военных баз география применения Ту-22М3М в ближайшей перспективе станет шире.

«Это очень грозное оружие из-за универсальности и большой полезной нагрузки — до 24 тонн. Он позволяет России решать множество боевых задач — как на суше, так и на море», — цитирует Кнутова ФАН.

Эксперт отметил, что до модернизации Ту-22М3 был способен пролететь до семи тысяч километров, теперь же его боевой радиус, а, следовательно, и возможности увеличатся.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого полета модернизированного Ту-22М3М с аэродрома авиапредприятия им. Горбунова в Казани в конце 2018 года.

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