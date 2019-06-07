Выборы в Казахстане 9 июня. Что нужно знать?

Казахстан готовится к президентским выборам. В пятницу, 7 июня, в стране — последний день агитации. Впервые за годы независимости в выборах главы государства не примет участие Нурсултан Назарбаев.

На его кресло теперь претендуют семь кандидатов. Представители всех возможных партий от национал-патриотов до коммунистов. Есть даже первая в Средней Азии женщина, вступившая в борьбу за президентское кресло. Подробнее — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итоги первой пятилетки ЕврАзЭС подвели в столице Казахстана.