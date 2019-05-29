Репортаж: Итоги первой пятилетки ЕврАзЭс подвели в столице Казахстана

В столице Казахстана подвели итоги первой пятилетки ЕврАзЭс. Несмотря на то, что первый юбилей прошел в теплой добрососедской атмосфере, выводы в ходе мероприятия были сделаны очень серьезные.

Спустя ровно пять лет саммит ЕврАзЭс вернулся туда, где все начиналось. 29 мая 2014 документ об интеграции экономик подписали в казахстанской столице. Правда, теперь у города другое имя. Да и сам идейный вдохновитель евразийского союза отошел от оперативных дел.

В России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии устойчиво развивается экономика, растет товарооборот — общий рынок составляет почти 200 миллионов потребителей. В дальнейшем страны планируют стирать не только таможенные, но и энергетические границы. Что это значит — узнал корреспондент Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета — главного наднационального органа ЕврАзЭс.