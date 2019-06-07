Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве

Во Владивостоке решают, нарушали или нет владельцы так называемой «китовой тюрьмы» правила рыболовства. Косаток и белух собирались продать в Китай, а это запрещено законом.

Как стало известно на заседании суда, все компании согласны выпустить животных на волю, но по экономическим соображениям. Содержание китов обходится в круглую сумму, и бизнесмены уже на грани банкротства.

Директор компании «Афалина» Алексей Решетов: «Задолженность по счетам за содержание животных, включая кормление и иные действия, исчисляется десятками миллионов рублей».

Ранее один из владельцев «китовой тюрьмы» заявлял, что согласится выпустить косаток и белух только по решению суда. Но животные в любом случае вернутся на волю, но только после реабилитации, на этом настаивают экологи.