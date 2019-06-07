Жуткие кадры: Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Самарской области. Столкновение «вазовской» легковушки и автокрана произошло утром 7 июня на трассе М5 «Урал» в районе подъезда к Красному Яру.

Предположительно водитель Lada Largus врезался в стоящий на обочине «КАМАЗ». От удара у легкового универсала буквально срезало крышу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в данный момент уточняются. На месте работает полиция. Обеспечивается беспрепятственный проезд по автомагистрали. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын строительного магната попал в ДТП на Maybach в Москве.