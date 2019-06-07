Жуткие кадры: Три человека погибли в ДТП в Самарской области

, 9:38 Видео 155

Столкновение легковушки и автокрана произошло утром 7 июня на трассе М5 «Урал».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Instagram @samara_dtp_official

Три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Самарской области. Столкновение «вазовской» легковушки и автокрана произошло утром 7 июня на трассе М5 «Урал» в районе подъезда к Красному Яру.

Предположительно водитель Lada Largus врезался в стоящий на обочине «КАМАЗ». От удара у легкового универсала буквально срезало крышу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в данный момент уточняются. На месте работает полиция. Обеспечивается беспрепятственный проезд по автомагистрали. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын строительного магната попал в ДТП на Maybach в Москве.

Читайте также

Видео с места трагедии: Легковушка врезалась в жилой дом, погибли четыре человека

Видео: Несколько ДТП произошли во Владивостоке из-за тумана
+28° Днём +27°
Ночью +18°
65.23
0.11 73.27
-0.10
Гороскоп на 7 июня: Девы, вас ждет любовный успех!

Последние новости

10:37
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российского эсминца «Адмирал Виноградов»
10:31
Выборы в Казахстане 9 июня. Что нужно знать?
10:22
Состоятельный поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии
10:16
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Радимы Рассаевой
10:09
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
10:02
Упавшее во время шторма дерево помогло найти нарколабораторию
9:46
Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице
9:38
Жуткие кадры: Три человека погибли в ДТП в Самарской области
9:24
Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама
9:13
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
9:01
Мэй уходит — что ждет Великобританию?
8:49
Мадонна оказалась еще одной жертвой домогательств Вайнштейна
8:37
Женщина героически вынесла ребенка из огня в Новосибирске
8:25
«Сам виноват»: звезда «Счастливы вместе» рассказал о неудачах в личной жизни
8:13
Военный эксперт: Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США
8:01
Буйный фанат бросился целовать Майли Сайрус за спиной у мужа
7:48
ПМЭФ неформальный — участники наслаждаются культурной программой
7:36
Бузова в прозрачном платье похвасталась просмотрами клипа
7:24
Огонь вспыхнул на рынке в Тбилиси
7:12
«Его кто-то хотел убрать!»: Экстрасенс об отравлении Бари Алибасова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

«Ассоль уже ждёт своего Грея!»: петербуржцы делятся фото брига с алыми парусами

Петербуржцы уже не раз замечали, как бриг с алыми парусами проходит по Неве. В очередной раз он вышел 6 июня. Горожане фотографируют бриг и делятся фото в социальных сетях.

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью