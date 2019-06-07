«Маленькая брендоманка»: В интернете обсуждают гардероб дочери Харламова

В мае 2019 года жена юмориста завела личную страничку в Instagram для своей дочери Анастасии. Подписчики сразу подметили, что малышка всегда одета от кутюр и вещи стоят неоправданно дорого для пятилетней девочки.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Под фото, где Настя стоит в красной футболке Givenchy, шортах Burberry и сандалиях от Gucci, появились далеко не хвалебные комментарии, поделилось Ура.ру.

«Главное чтобы на каждой вещи фирма была написана. Иначе никак!» — написала одна из подписчиц.

Instagram @a_kharlamova_

Судя по Instagram семьи Харламовых, самый любимый бренд Насти — Givenchy. Кроме красной футболки, у нее есть и белая. Одна такая «кофточка» стоит от 12 тысяч рублей. А цена на итальянские сандалики Gucci начинаются от 21 тысячи рублей.

Instagram @asmuskristina

Чего не скажешь про саму Асмус. У актрисы прекрасное чувство стиля и крупных названий брендов на ее одежде практически не увидеть. Кристина предпочитает лаконичные и элегантные брючные костюмы, джинсы, массивные кроссовки и платья по фигуре. Ее выбор — минимализм и сдержанность.

Instagram @asmuskristina

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Орбакайте поразила всех образом императрицы.