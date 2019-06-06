«Полегче!»: Галкин пришел в восторг от Орбакайте в образе императрицы

Известная российская певица Кристина Орбакайте поделилась фотографией со съемок продолжения фильма «Гардемарины, вперед!». На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в образе императрицы.

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Платье с фиолетовым верхом и черной юбкой с серебряной вышивкой двуглавого орла привело в восторг многих поклонников Орбакайте. Среди тех, кого покорил императорский образ актрисы, оказался даже ее родственник — Максим Галкин. Пародист оставил восторженный отзыв в комментариях под постом.

«Вау! Полегче!» , — цитирует Галкина Teleprogramma.pro.

Instagram @orbakaite_k

Ранее 5-tv.ru писал о том, что детское фото пухлощекой Кристины Орбакайте с молодой Пугачевой вызвало умиление поклонников.