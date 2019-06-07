В России пообещали сократить сроки отключения горячей воды

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров в пятницу, 7 июня, заявил о возможном сокращении сроков отключения горячей воды в России. Он отметил, что технологии будущего смогут позволить проводить профилактические работы не ежегодно, а раз в два года.

Егоров подчеркнул, что в некоторых районах Москвы уже сократили сроки отключения воды. Опыт планируют распространить и на другие российские регионы, сообщает «Интерфакс».

Что касается продолжительности профилактических работ, то замглавы Минстроя отметил, что необходимо «стремиться к отключению горячей воды летом на неделю». Сократить сроки работ до трех дней на данный момент не представляется возможным, считает Егоров.

Ране 5-tv.ru сообщал, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства призвал минимизировать сроки отключения горячей воды в жилых домах в летний период.