Беглов поручил минимизировать сроки отключения воды в Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства призвал минимизировать сроки отключения горячей воды в жилых домах в летний период. Об этом сообщает 78.ru.

Такое предложение градоначальник озвучил после отчета коммунальщиков о начале подготовительных работ к новому отопительному сезону. Они подчеркнули, что без отключения горячего водоснабжения во время летнего ремонта не обойтись.

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук со своей стороны добавил, что в летний сезон 2019 года около 500 жилых домов перейдут на сокращенные сроки, которые составят от одних до четырех суток.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал об обещании главы Санкт-Петербурга Александра Беглова замедлить в городе рост цен на «коммуналку».