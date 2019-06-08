«Актер хороший»: Владимир Путин дал оценку Владимиру Зеленскому — видео

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Президент России напомнил своему украинскому коллеге, что для управления страной необходимы знания, опыт и умение брать ответственность на себя.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Владимир Путин напомнил бывшему актеру, а ныне своему коллеге — президенту Украины Владимиру Зеленскому — какими качествами должен обладать человек, который управляет государством.

Российский лидер уверен, что украинский президент человек талантливый, актер без таланта не станет знаменитым, но для работы на государственном уровне необходимы знания, опыт, умение не только видеть главные проблемы, но и находить эффективные варианты их решения. А главное — иметь мужество и характер для того, чтобы нести ответственность за последствия принимаемых решений.

Владимир Путин не исключил, что украинский президент обладает всеми этими качествами, кроме разве что политического опыта. И высказал уверенность, что у Владимира Зеленского есть все шансы его приобрести.

Правда, пока, по мнению Владимира Путина, его украинский коллега не проявил себя ничем, кроме противоречивых высказываний. Президент РФ отметил, что заявления Зеленского во время предвыборной компании и после его избрания существенно разнятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский назвал одной из ключевых своих задач — «противодействие российской агрессии».

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