«Так на маму похожа!»: Юлия Меньшова удивила поклонников новой стрижкой

Юлия Меньшова, являющаяся объектом для подражания для множества поклонниц, удивила всех новым образом. Телеведущая, которую привыкли видеть с удлиненным каре, сделала короткую стрижку. Фото обновленной себя 49-летняя Меньшова выложила на своей странице в Instagram.
Меган Маркл оказалась влиятельней Елизаветы II
Подписчики обрадовались обновлению своей любимицы и засыпали телеведущую комплиментами. Многие отмечают, что с новой стрижкой Юлия стала очень похожа на свою маму — народную артистку РФ Веру Алентову.
«Класс! Молодежно».
«С этой стрижкой так на маму похожи».
«Ой вы так, Юля, на свою маму похожи, прям не отличить. И вам очень идет эта стрижка».
«Юля, как вы здесь на Веру Алентову похожи!»
«Юля, помолодела с короткой стрижкой!»
«Юлия вы умеете удивить, классно».
«Юля, как так-то? Я под вас стриглась, так мастеру и говорила: подстригите меня как Меньшову!» — пишут комментаторы.
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Ранее 5-tv.ru публиковал видео смешного зажигательного танца, который вместе исполнили Юлия Меньшова и Алла Довлатова.