«Так на маму похожа!»: Юлия Меньшова удивила поклонников новой стрижкой

Юлия Меньшова, являющаяся объектом для подражания для множества поклонниц, удивила всех новым образом. Телеведущая, которую привыкли видеть с удлиненным каре, сделала короткую стрижку. Фото обновленной себя 49-летняя Меньшова выложила на своей странице в Instagram.

«Ну, погнали… Снова волосы растить», — подписала она снимок.

Instagram @juliavmenshova

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Подписчики обрадовались обновлению своей любимицы и засыпали телеведущую комплиментами. Многие отмечают, что с новой стрижкой Юлия стала очень похожа на свою маму — народную артистку РФ Веру Алентову.

«Класс! Молодежно».

«С этой стрижкой так на маму похожи».

«Ой вы так, Юля, на свою маму похожи, прям не отличить. И вам очень идет эта стрижка».

«Юля, как вы здесь на Веру Алентову похожи!»

«Юля, помолодела с короткой стрижкой!»

«Юлия вы умеете удивить, классно».

«Юля, как так-то? Я под вас стриглась, так мастеру и говорила: подстригите меня как Меньшову!» — пишут комментаторы.

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