Меган Маркл оказалась влиятельней Елизаветы II

Меган Маркл влиятельней королевы Елизаветы II — к такому выводу пришел глянцевый журнал Vogue. Издание составило список наиболее влиятельных женщин в Великобритании, который своей деятельностью меняют страну к лучшему.

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В списке оказались 25 женщин из разных профессий. Вместе с Маркл там числятся: модель Наоми Кэмпбел, актрисы Оливия Коулман и Фиби Уоллер-Бридж, а также ведущая Эмили Мейтлис. Примечательно, что в списке нет Кейт Миддлтон, равно как и самой королевы Елизаветы II.

Вклад Меган Маркл в общественную жизнь Великобритании Vogue оценил как революционный — ее превознесли за феминистические идеалы, здоровый образ жизни и современный подход к материнству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл хочет уехать в США и стать там неофициальной королевой.