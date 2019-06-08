Бывшая девушка музыканта Егора Крида Дарья Клюкина записала собственный трек. Об этом модель сообщила своим подписчикам в Instagram. Она призналась, что долгое время мечтала блистать на сцене и представлять собственные хиты, однако раньше ей удавалось выступать только с чужими песнями.

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После разрыва с Кридом Клюкина завоевала огромную популярность. Ей стали поступать предложения сняться в рекламе и поучаствовать во многих известных телевизионных проектах. За короткое время девушка заслужила любовь более двух миллионов подписчиков, но и на этом не остановилась. Теперь она решила стать певицей и записала первую музыкальную композицию.

«Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках», — написала Клюкина, сопроводив публикацию коротким видео, на котором исполняет свою песню.

Подписчики модели ее вокальные данные не оценили, отмечает URA.RU. Они разразились критикой в адрес Клюкиной и подчеркнули, что в рекламе она смотрится гораздо лучше, чем с микрофоном в руках.

«Еще одна Бузова запела».

«Петь — это не твое».

«Фальшивит жестко».

«Кровь из ушей».

«Голоса нет совсем, точно Бузова 2, ни о чем», — высказались пользователи.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина гипнотизирует подписчиков в модных очках.