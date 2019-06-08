Бывшая девушка музыканта Егора Крида Дарья Клюкина записала собственный трек. Об этом модель сообщила своим подписчикам в Instagram. Она призналась, что долгое время мечтала блистать на сцене и представлять собственные хиты, однако раньше ей удавалось выступать только с чужими песнями.
«Девчоночка, темные ночи»: Михаил Прохоров зажег на своей вечеринке в «трениках»
После разрыва с Кридом Клюкина завоевала огромную популярность. Ей стали поступать предложения сняться в рекламе и поучаствовать во многих известных телевизионных проектах. За короткое время девушка заслужила любовь более двух миллионов подписчиков, но и на этом не остановилась. Теперь она решила стать певицей и записала первую музыкальную композицию.
Подписчики модели ее вокальные данные не оценили, отмечает URA.RU. Они разразились критикой в адрес Клюкиной и подчеркнули, что в рекламе она смотрится гораздо лучше, чем с микрофоном в руках.
«Еще одна Бузова запела».
«Петь — это не твое».
«Фальшивит жестко».
«Кровь из ушей».
«Голоса нет совсем, точно Бузова 2, ни о чем», — высказались пользователи.
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина гипнотизирует подписчиков в модных очках.