«Девчоночка, темные ночи»: Михаил Прохоров зажег на своей вечеринке в «трениках»

В ночь на заключительный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) российский бизнесмен Михаил Прохоров устроил пиршество в одном из ресторанов в городе на Неве. Однако попасть на вечеринку могли далеко не все желающие.

Среди «счастливчиков» были замечены Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева, Сергей Капков. А сам организатор, который по традиции встречал званых гостей, был одет в незамысловатые спортивные штаны и футболку с надписью своего баскетбольного клуба «Brooklyn Nets».

Также среди присутствующих были замечены многочисленные девушки, едва прикрывающие свои формы.

В разгар вечеринки «в живую» был исполнен хит Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка», под который сам Прохоров с удовольствием пританцовывал и подпевал.

Кроме того, специально на это мероприятие российского бизнесмена на один день прибыл и легендарный американский блюз-рок гитарист Джо Бонамасса, который раздавал автографы поклонникам своего творчества. Судя по фото участников вечеринки, недостатка в яствах и напитках не было.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец группы «Онексим» Михаил Прохоров занял второе место в рейтинге российских миллиардеров, которые с февраля 2018-го по февраль 2019 года заработали на продаже активов и дивидендах.