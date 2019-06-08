Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись

, 22:13 Видео 187

Телеведущая сообщила о расторжении брака со знаменитым актером.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Известная российская телеведущая Ксения Собчак и  актер Максим Виторган официально разведены. Знаменитости оплатили госпошлину и получили документы о расторжении брака. Об этом теледива сообщила в эфире программы на НТВ.

Как отмечает Teleprogramma.pro, звезды разошлись по обоюдному согласию и не стали устраивать громких скандалов, сопровождающихся публичным дележом имущества. Собчак не собирается препятствовать общению бывшего супруга с сыном и намерена сохранить с артистом дружеские отношения.

Сейчас светская львица проводит свободное время в компании режиссера Константина Богомолова. Слухи об их романе появились еще год назад, однако официально об отношениях пара сообщила недавно. Знаменитости не стесняются публиковать совместные фотографии в социальных сетях и появляться вместе на публике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов впервые вышли в свет как пара на отдыхе в Италии.

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