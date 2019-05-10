Собчак и Богомолов впервые вышли в свет как пара на отдыхе в Италии

Скандальная телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов окончательно перестали скрывать свои отношения.

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Накануне их заметили на открытии выставки Пушкинского музея и Stella Art Foundation в самом романтическом городе мира — Венеции.

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Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, парочка охотно позировала перед фотографами, держась при этом за руки. Совместные снимки Собчак и Богомолова уже появились в отечественных и зарубежных таблоидах, которые освещали 68-й Венецианский Биеннале. По словам очевидцев, Собчак и Богомолов были так увлечены друг другом, что почти не обращали внимание на происходящее вокруг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романтическом видео с Ксенией Собчак, которое выложил в сети Константин Богомолов.