Житель Калифорнии сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

В американском штате Калифорния сорван джекпот более чем в пол миллиарда долларов, сообщили организаторы лотереи Mega Millions.
Счастливый обладатель билета выиграл главный приз розыгрыша — 530 миллионов долларов США.
The $530 million #MegaMillions jackpot was won last night by a single ticket in #California! 🎉 💵 💵 💵— Mega Millions (@MegaMillionsUS) 8 июня 2019 г.
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Победителю лотереи предстоит заплатить основной налог с выигрыша — 25%. Кроме того, существует дополнительный налог в зависимости от штата — от 10 до 15%. Налоговое законодательство в Калифорнии является наиболее лояльным. Тем не менее шанс выиграть в лотерее Mega Millions является одним из самых низких в США.
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