Житель Калифорнии сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

В американском штате Калифорния сорван джекпот более чем в пол миллиарда долларов, сообщили организаторы лотереи Mega Millions.

Счастливый обладатель билета выиграл главный приз розыгрыша — 530 миллионов долларов США.

The $530 million #MegaMillions jackpot was won last night by a single ticket in #California! 🎉 💵 💵 💵



The $530 million #MegaMillions jackpot was won last night by a single ticket in #California! 🎉 💵 💵 💵