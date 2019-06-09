Житель Калифорнии сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

В американском штате Калифорния сорван джекпот более чем в пол миллиарда долларов, сообщили организаторы лотереи Mega Millions.

Счастливый обладатель билета выиграл главный приз розыгрыша — 530 миллионов долларов США.

Победителю лотереи предстоит заплатить основной налог с выигрыша — 25%. Кроме того, существует дополнительный налог в зависимости от штата — от 10 до 15%. Налоговое законодательство в Калифорнии является наиболее лояльным. Тем не менее шанс выиграть в лотерее Mega Millions является одним из самых низких в США.

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