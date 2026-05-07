Задержали с поличным: адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Его дело связано с поставками продукции для АО «Концерн Калашников».

Адвокату Карабанову предъявили обвинение в Москве

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задержанному в Москве адвокату Александру Карабанову предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, история началась в 2024 году, когда за юридической помощью к Карабанову обратился генеральный директор коммерческой структуры. В отношении бизнесмена на тот момент расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО «Концерн Калашников». Адвокат выдвинул требование передать ему семь миллионов рублей, из которых два миллиона — в качестве аванса.

Эти средства, со слов Карабанова, предназначались для неких должностных лиц следственных органов, способных повлиять на исход разбирательства.

Однако, как подчеркивают в СК, в действительности защитник вовсе не собирался кому-либо что-то передавать и не имел реальной возможности воздействовать на ход расследования. Полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Постановление об аресте адвоката вступит в законную силу 13 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании актера Владимира Аблогина, известного по главной роли Михаила Лермонтова в одноименном фильме 2014 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
Отправились в последний путь: почему весь мир следит за хантавирусом после вспышки во время круиза
9:54
Смех вместо аплодисментов: Фридрих Мерц подвел итоги первого года на посту канцлера Германии
9:47
Задержали с поличным: адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве
9:32
Могут поменять расклад сил: в Британии проходят местные выборы
9:12
«Язык, который знают все»: как маршал Баграмян пристыдил русофобов в Латвии
9:00
«Ну и как же нам быть?» — Татьяна Брухунова поспорила с девушкой в театре

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео