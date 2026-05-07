Задержали с поличным: адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве

Задержанному в Москве адвокату Александру Карабанову предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, история началась в 2024 году, когда за юридической помощью к Карабанову обратился генеральный директор коммерческой структуры. В отношении бизнесмена на тот момент расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО «Концерн Калашников». Адвокат выдвинул требование передать ему семь миллионов рублей, из которых два миллиона — в качестве аванса.

Эти средства, со слов Карабанова, предназначались для неких должностных лиц следственных органов, способных повлиять на исход разбирательства.

Однако, как подчеркивают в СК, в действительности защитник вовсе не собирался кому-либо что-то передавать и не имел реальной возможности воздействовать на ход расследования. Полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Постановление об аресте адвоката вступит в законную силу 13 мая.

