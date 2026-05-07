«Язык, который знают все»: как маршал Баграмян пристыдил русофобов в Латвии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 84 0

Внук знаменитого военачальника рассказал о выборах в Латвийской ССР и Карибском кризисе.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Акимов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Внук маршала Баграмяна: мой дед лично участвовал в разработке операции «Анадырь»

Внук дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян рассказал в интервью «Известиям», как его дед пресек проявление латвийской русофобии в советские годы.

Иван Христофорович участвовал в выборах в верховный совет Латвийской ССР и должен был выступать после кандидатов-латышей. Все они говорили на своем родном языке, хотя на тот момент в Латвии было порядка 70% русскоговорящего населения — русский язык знали все.

Когда пришла очередь Ивана Христофоровича выступать, он заговорил на армянском. В конце он добавил, глядя на изумленные лица латышей, что впредь спикерам лучше придерживаться «того языка, который понимают все», имея в виду русский.

Кроме того, Баграмян рассказал, что его дед лично участвовал в разработке операции по переброске войск на Кубу в ходе Карибского кризиса

Операция «Анадырь» намеренно получила название, не связанное с Карибским регионом, чтобы зашифровать ее содержание, рассказал потомок ветерана.

«Дед был одним из авторов этой операции <…> Реализовывал ее, как командующий тылом Вооруженных сил СССР», — сказал Баграмян.

Для большей секретности капитаны судов не знали, куда отправятся. Документы о месте назначения выдали им перед отплытием, вскрыть их было предписано уже в море.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
Отправились в последний путь: почему весь мир следит за хантавирусом после вспышки во время круиза
9:54
Смех вместо аплодисментов: Фридрих Мерц подвел итоги первого года на посту канцлера Германии
9:47
Задержали с поличным: адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве
9:32
Могут поменять расклад сил: в Британии проходят местные выборы
9:12
«Язык, который знают все»: как маршал Баграмян пристыдил русофобов в Латвии
9:00
«Ну и как же нам быть?» — Татьяна Брухунова поспорила с девушкой в театре

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео