Видео: ВКС РФ атаковали позиции боевиков в сирийской провинции Хама

Восздушно-космические силы России нанесли авиаудар по позициям боевиков в сирийской провинции Хама, передает URA.RU.

Российские самолеты атаковали места скопления террористов в окрестностях деревень Аль-Джабин, Тель-Малах, Аль-Арбаин, Закят, Хасрайа. Так ВКС РФ оказывают поддержку сирийской армии с воздуха на линии разграничения. Правительственные силы направляют подкрепление в Хаму после столкновений на северо-западном фронте.

В сети опубликован видео авиаудара в провинции Хама. На кадрах видно огромный столб дыма и пыли. Данные о потерях боевиков уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о минометном обстреле боевиков мирных кварталов в сирийской провинции Хама.