Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама. По данным местных телеканалов, террористы из минометов обстреляли сразу несколько населенных пунктов. Огонь велся прицельно по мирным кварталам. Однако правительственным войскам удалось нанести ответный удар. В результате были уничтожены несколько реактивных установок боевиков, а также несколько единиц бронетехники. Радикалы понесли потери и в живой силе. Еще одну атаку боевики провели против сирийской вертолетной базы. При этом они использовали беспилотник, который был сбит зенитчиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку к югу от Дамаска.