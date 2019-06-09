Видео: Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом на турнире UFC 238

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, выступающий в легкой весовой категории, одержал победу техническим нокаутом над своим земляком Дональдом Серроне. Поединок, прошедший в рамках турнира UFC 238, состоялся в Чикаго.

Бой был остановлен во втором раунде по решению медиков в связи с тем, что у оппонента Фергюсона Дональда Серроне заплыл правый глаз.

Тони Фергюсон, одержав 12-ю победу подряд, поднялся на вторую строчку в рейтинге бойцов, выступающих в легком весе.

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