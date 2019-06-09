Стала известна дата «прямой линии» с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, об этом в воскресенье, 9 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Глава российского государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Отмечается, что вопросы принимаются, начиная с 8 часов утра по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал оценку Владимиру Зеленскому.