Стала известна дата «прямой линии» с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, об этом в воскресенье, 9 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Глава российского государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

«20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов „Первый“, „Россия 1“, „Россия 24“, „НТВ“, „ОТР“, „МИР“, радиостанций „Маяк“, „Вести FM“ и „Радио России“ выйдет ежегодная специальная программа „Прямая линия с Владимиром Путиным“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы принимаются, начиная с 8 часов утра по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня.

«Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира», — информирует пресс-служба Кремля.

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