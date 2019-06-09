Видео: Фанаты обсуждают Юлию Михалкову в спортзале

, 10:04 Видео 1 874

Звезда «Уральских пельменей» решила показать поклонникам, как поддерживает идеальную фигуру занятиями в тренажерном зале.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mihalkova

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала своим поклонникам, как поддерживает фигуру занятиями в тренажерном зале. На своей странице в Instagram актриса выложила очередное видео тренировки.

«Вряд ли найдется миллион отговорок, чтобы не идти в зал! Хотя, найдется, конечно… Но я предпочитаю бороться с ленью и держать себя в форме! Хотя порой нелегко! Особенно сложно после большого перерыва. И бег дается не так легко, и штанга будто тяжелее», — поделилась Михалкова.

Instagram @mihalkova

%red-253646%

Однако подписчики обратили внимание на не соответствующий обстановке спортзала внешний вид Юлии и засомневались в эффективности таких занятий.

«Удобно с помадой и распущенными волосами?»

«Мне одной не понятно, удобно разве с распущенными волосами заниматься? Еще и накрашенной? Против Юлии ничего не имею, но вид меня смущает»

«Юля, вы перепутали, это не сцена, а спортзал».

«Я уверена, что только ты такая красивая во время упражнений этих. На моем лице обычно хмурые брови и злые глаза».

«Показуха? Юля прекрати быть муклоинстаграмихой», — пишут комментаторы.

Впрочем, большинство подписчиков сообщили, что были рады увидеть свою любимицу, занимающуюся физическими нагрузками. Они отметили, что у Юлии прекрасная фигура.

Ранее Тина Канделаки продемонстрировала в своем Instagram, что на ее теле нет ничего лишнего.

Читайте также

+26° Днём +23°
Ночью +13°
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 9 июня: Рыбы, путешествуйте по свету!

Последние новости

11:19
Видео: Сын Сергея Лазарева провел ревизию папиных наград
11:04
Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента от должности
10:47
Китай грозит серьезными последствиями компаниям, соблюдающим санкции США
10:29
Бари Алибасову собираются делать гастроскопию
10:16
Видео: ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи
10:04
Видео: Фанаты обсуждают Юлию Михалкову в спортзале
9:49
Стала известна дата «прямой линии» с Владимиром Путиным
9:35
Видео: Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом на турнире UFC 238
9:23
В России ужесточили наказание за кражу электричества — видео
8:49
«Русская Кардашьян» затмила Rolls-Royce грудью в прозрачном топе — фото
8:39
Парламент Молдавии констатировал, что страна захвачена
8:21
Видео: Принц Луи впервые поприветствовал подданных с балкона Букингемского дворца
8:00
Площадка для бизнеса и реклама России — цифры и география ПМЭФ
7:46
Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане
7:23
Трамп в посудной лавке — американский президент вихрем прошелся по Великобритании
7:03
53-летняя Элизабет Херли показала роскошную фигуру в купальнике — фото
6:38
Фото: Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США
6:22
Видео: Сын Бари Алибасова не обеспечивает новорожденную дочь
6:01
Трансгендеров под ружье? — что значит запрет Трампа на службу транссексуалов в ВС США
5:43
Герои нашего времени, отдавшие жизнь за других — Никита Белянкин и Сергей Чуев

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама