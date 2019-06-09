Видео: Фанаты обсуждают Юлию Михалкову в спортзале

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала своим поклонникам, как поддерживает фигуру занятиями в тренажерном зале. На своей странице в Instagram актриса выложила очередное видео тренировки.

«Вряд ли найдется миллион отговорок, чтобы не идти в зал! Хотя, найдется, конечно… Но я предпочитаю бороться с ленью и держать себя в форме! Хотя порой нелегко! Особенно сложно после большого перерыва. И бег дается не так легко, и штанга будто тяжелее», — поделилась Михалкова.

Instagram @mihalkova

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Однако подписчики обратили внимание на не соответствующий обстановке спортзала внешний вид Юлии и засомневались в эффективности таких занятий.

«Удобно с помадой и распущенными волосами?»

«Мне одной не понятно, удобно разве с распущенными волосами заниматься? Еще и накрашенной? Против Юлии ничего не имею, но вид меня смущает»

«Юля, вы перепутали, это не сцена, а спортзал».

«Я уверена, что только ты такая красивая во время упражнений этих. На моем лице обычно хмурые брови и злые глаза».

«Показуха? Юля прекрати быть муклоинстаграмихой», — пишут комментаторы.

Впрочем, большинство подписчиков сообщили, что были рады увидеть свою любимицу, занимающуюся физическими нагрузками. Они отметили, что у Юлии прекрасная фигура.

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