«Только ради вас, Михаил»: Тина Канделаки похвасталась подтянутой фигурой

Тина Канделаки похвасталась перед своими подписчиками в Instagram идеально подтянутой фигурой. В сторис телеведущая выложила снятое в спортзале видео, на котором демонстрирует, что на ее теле нет ничего лишнего.

«Ситуация, конечно, очень неприятная, Миш. Слишком хорошо выглядит живот. Слишком. При этом так хорошо поела, позанималась… Каждый день по полкилограмма, хотите верьте, хотите нет», — говорит Канделаки.

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Однако тренер считает, что ее подопечной нужно сбросить «еще двушку».

«Ну, ладно, только ради вас, Михаил. А то мне и так хорошо, если честно», — соглашается Тина.

Как ранее писал 5-tv.ru, 43-летняя Тина Канделаки регулярно делится в соцсетях рецептами поддержания молодости и физической формы. Недавно она призналась, что прибегает к «уколам красоты».