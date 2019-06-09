Видео: В Британии показали действие минометного комплекса Mjölner

Британская военно-промышленная корпорация BAE Systems опубликовала видеоролик, на котором продемонстрирована самоходная минометная система Mjölner в действии. Комплекс может наносить разрушительные удары по любым видам боевой техники — колесным и гусеничным, сообщает «Русское оружие».

«Что стреляет четыре раза менее чем за 10 секунд? Встречайте минометную систему Mjölner, известную как „молот Тора“», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что Mjölner базируется на шасси шведской боевой машины пехоты Strf90. Калибр минометного комплекса составляет 120 миллиметров.

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