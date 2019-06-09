Видео: Передвижной зоопарк в Муроме превратился в сущий ад для его обитателей

Передвижной зоопарк в Муроме Владимирской области превратился в настоящий ад для его обитателей. Тревогу забили сами местные жители, которые хотели было показать своим детям экзотических животных и птиц, а столкнулись с ужасающими условиями их содержания.

Организаторы зоопарка не придумали ничего умнее, чем разместить его в помещении торгового центра, которое едва ли может быть пригодно для содержания представителей фауны с разных концов света.

В соцсетях появились шокирующие кадры издевательства над полуживым енотом, снятое на камеру одним из очевидцев. Сотрудник зоопарка — истинный садист, говорят посетители торгового центра, он умышленно подальше кидает корм посаженному на цепь ослабшему животному, которое даже не в силах ползти. Остается загадкой, что в голове у человека, который озирается, то есть понимает, что поступает неправильно, но все равно продолжает издеваться над пока еще живым существом.

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Также на одном из фото очевидцев видно, что крокодил помещен в пластиковый контейнер без воды, а, видимо, чтобы он не вырвался, крышку примотали скотчем. На снимке не видно, есть ли в коробке отверстия, чтобы это водное пресмыкающееся могло хотя бы дышать.

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Неравнодушные граждане бьют тревогу и пытаются добиться закрытия этого передвижного «зоопарка». Однако если им это и удастся, то что станет с его обитателями — вопрос открытый.

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