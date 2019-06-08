Видео: Новосибирские врачи спасли кота, создав ему 3D-протезы всех лап

, 19:01 Видео 318

Рыжик стал первым в России животным с протезами всех четырех лап.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, Соцсети

Новосибирские ветеринары спасли жизнь коту. Животному установили 3D-протезы всех четырех лап. Накануне Рыжик впервые вышел на улицу с имплантами.

Лапы животное потеряло, оказавшись на улице в сильный мороз — около 40 градусов. Кот мог погибнуть, но заботу о нем взяли на себя ветеринарные врачи из Новосибирска. Медики установили Рыжику инновационные импланты — на хирургические штифты было нанесено специальное биопокрытие, а сверху «наращивается» протез методом 3D-печати.

Несмотря на то, что протезирование животных давно практикуется по всему миру, Рыжик в некотором смысле уникален — он первый в России, кому пришлось делать протезы всех четырех лап. Первую прогулку на новых конечностях врачи записали на видео, которое мгновенно облетело весь русскоязычный сегмент интернета.

На записи видно, что кот двигается очень неуверенно, складывается впечатление, что он хромает. Поэтому пользователи наперебой принялись озвучивать свои переживания — им показалось, что животное невыносимо страдает. Однако на самом деле Рыжик просто пытается привыкнуть к новому способу передвижения. Через некоторое время дискомфортные ощущения пройдут, и кот начнет передвигаться нормально.

Уникальная технология помогает животным ощущать протезы во время движения как естественное продолжение своих лап. Однако при этом в быту они осознают их инородность и не совершают действий, которые могли бы навредить имплантам.

«Протезы не мешают, они их не грызут, не вылизывают. Мы добились результата», заключает протезировавший Рыжика ветеринар.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что видео с «котом — фанатом боевиков» набирает популярность в сети.

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