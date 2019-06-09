Мама в третий раз: Валерия Гай Германика беременна

Известный российский кинорежиссер Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка. У женщины уже есть две дочери — 11-летняя Октавиа и трехлетняя Северина, и теперь в их семье с танцором Вадимом Любушкиным ожидается очередное пополнение. Об этом стало известно в воскресенье, 9 июня, когда пара появилась на красной ковровой дорожке кинопремии «Кинотавр». Пол будущего малыша Валерии пока не сообщается.

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Валерия Гай Германика — известный российский режиссер. В 2008 году она стала обладательницей премий «Ника» и «Открытие года», а в 2014-м — «Серебряного Георгия» Московского кинофестиваля. Одна из самых известных работ Германики — сериал «Школа».

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